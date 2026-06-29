日本新聞協会の入るビル＝東京・内幸町日本新聞協会は29日、新聞やインターネットといったメディアへの読者の接触状況を調べる「新聞オーディエンス調査365」の5月分の結果を発表した。米国とイランの交渉に関する報道に高い関心が寄せられた。新聞記事が最も読まれたのは7日で、ホルムズ海峡を巡る動向が高い関心を集める中、米イランの交渉の動きが報じられた。福島県郡山市の磐越自動車道で高校生が死亡したマイクロバス事