日本野球機構(NPB)は29日の公示を発表。オリックスは石川亮選手と宜保翔選手の登録を抹消しました。8年目の宜保選手は、4月29日に支配下復帰。ケガなどの影響もあり昨季から育成契約でプレーしていました。今季はファームで26試合に出場し、86打数25安打、打率.291を記録。5月4日に1軍登録されてから、17試合に出場し、打率.154をマークしていました。石川選手は今季13年目のベテラン捕手。今季2試合は守備からの途中出場にとどま