ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の陣が、２９日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。同局のトーク番組「酒のツマミになる話」出演（２０２４年）を振り返った。陣は、経歴について「トーク番組で泥酔し大声で、ガヤを入れる様子が話題に」と紹介された。そのトーク番組とは、「酒のツマミになる話」。お酒を飲みながらトークする番組だが、陣はここでものすごい量を飲んだという。「めっちゃ飲みま