’20年10月に『うっせぇわ』で鮮烈なメジャーデビューを果たして以来、数々の快挙を成し遂げてきた歌手のAdo（23）。6月23日に世界最大級のエンターテインメントエージェンシー「WME（William Morris Endeavor）」と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結したことが発表された。なお、Adoが所属するクラウドナインは、今後も引き続きマネジメント全般を継続するという。Adoは昨年に世界33都市・全34公演のワールドツア