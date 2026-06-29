ゼッテリアは、北海道産じゃがいもを使用した新商品「ジャーマンポテトパイ」を7月1日から期間限定で販売する。価格は260円(税込)。「ジャーマンポテトパイ」は、一度フライしてホクホク食感に仕上げた北海道産じゃがいもに、ベーコンやタマネギを合わせたフィリングを包み、粗挽きペッパーを効かせた食事系パイ。サクサクのパイ生地とスパイシーな味わいが特徴で、ランチのプラス一品や軽食として楽しめる。あわせて、えびの食感