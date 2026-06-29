光井聡市長2026年2月撮影 津山市は、高校生を対象とした市長との懇談会を8月6日に開催することにしており、参加者を募集しています。 市によると、懇談会の名称は「つやまちトーク。市長と語ろう」で、「このまちで生まれ育ってよかった」と思われるまちづくりをテーマに、光井聡市長と意見を交わすということです。 会場は津山市立図書館集会所（アルネ・津山４階）で、市は、市内に在住または、市内の高