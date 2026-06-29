造山古墳で確認された倒木提供：岡山市 岡山市は、北区新庄下にある造山古墳の見学路で倒木が見つかったとして、頂上へ向かう際は別ルートを利用するよう呼び掛けています。 市によりますと、6月26日に地元団体が造山古墳の東側から登る見学路の途中で倒木を見つけ、市に連絡しました。 市は、見学にあたっては、古墳の南側の登り口石段から頂上へ登るよう呼び掛けています。倒木によるけが人などの被害は確認さ