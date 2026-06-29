３０日・中日戦（甲子園）に先発する阪神・才木浩人投手（２７）が２９日、甲子園球場で行われた投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。中日とは今季初対戦で、昨季は３戦３敗の防御率３・３２と苦杯をなめた。５勝目を挙げた５月２４日・巨人戦（東京ドーム）を最後に、１か月以上も白星から遠ざかる右腕。“天敵”の井上竜が相手だが、両リーグトップの９６奪三振を誇るドクターＫが、快投でチームに勝利を呼