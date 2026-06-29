◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)カナダが試合終盤に決勝点を奪い、ラウンド16進出を決めました。グループAを2位で通過した南アフリカと、グループBを2位で突破した開催国・カナダが対戦。両チームにとって初めてのノックアウトステージとなりました。前半終了間際、カナダはコーナーキックから決定機を迎えますが、南アフリカがゴール前に人数をかけた粘り強い守備を見せ、