愛知県弥富市で2024年、アパートに放火し、男女3人を殺害したなどとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた佐藤忍被告（64）に、名古屋地裁は29日、懲役30年の判決を言い渡した。求刑は無期懲役だった。