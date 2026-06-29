ＮＰＢは２９日、オールスター投票の最終中間発表を行った。阪神の森下翔太外野手が１２球団トップとなる７１万１８３４票を獲得し、セ・リーグの外野手部門でトップに立った。阪神勢はセの三塁手部門で佐藤輝明内野手が６６万票超、一塁手部門で大山悠輔内野手が５６万票超、二塁手部門で中野拓夢内野手が４３万票超でトップ。先発投手部門では高橋遥人投手が２位となっており、トップのヤクルト・山野太一投手を約１万票差で