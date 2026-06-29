亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。公式サイトでも連名で、結婚と第1子妊娠を発表した。署名では、亀梨は跳ね上がるような躍動感のある筆跡、田中は丸みを帯びた達筆を披露した。▽以下、発表全文木々の緑が輝きを増す季節となりました。皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結