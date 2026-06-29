岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。英語で「人生は高速道路だ」と記すと、なぜかトランプのジョーカーの絵文字を添えて投稿した。【写真】シルエットだけでも分かる？ 壁に写った岩井千怜（全14枚）先週のメジャー大会「KPMG全米女子プロ選手権」では予選落ちを喫してしまったが、英語で「素晴らしいおもてなしでした。食事も美味しかったです」と感謝の気持ちを記していた。そしてハッシュタグを添えて「#空港で可愛い壁紙み