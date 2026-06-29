＜KPMG全米女子プロ選手権最終日◇28日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞【画像】ヘランの『Qi4D LS』を構えると絶壁！米国女子メジャー「全米女子プロゴルフ選手権」は、首位と1打差の単独トップから出たユ・ヘラン（韓国）が、最終日に「70」、トータル13アンダーをマーク。トップランカーたちの猛追を振り切り、念願のメジャー初優勝を飾った。この勝利でツアー通算4勝目となる。今季はパ