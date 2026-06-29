NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。巨人は中川皓太投手を登録抹消しました。中川投手はこれが今季初抹消。今季は開幕から1軍に名を連ね、24試合登板で2勝0敗8ホールド、防御率1.86です。直近では23日広島戦で4点リードの8回に登板。1安打を許すも無失点に抑えていました。