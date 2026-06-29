亀梨和也さん（40）と田中みな実さん（39）が29日、結婚することを亀梨さんの公式サイトで発表しました。亀梨さんと田中さんは、雑誌やドラマで共演していました。■亀梨和也さん＆田中みな実さんの発表文【全文】木々の緑が輝きを増す季節となりました。皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新し