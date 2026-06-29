NPB(日本野球機構)は29日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第26回中間発表を行いました。今回の発表ではトップに変動はなかったものの、一部の部門の2位以下に変動が発生。中継ぎ部門で日本ハム・田中正義投手が2位に浮上し、遊撃手部門でオリックス・紅林弘太郎選手が3位に浮上しました。すでに6月28日に投票を締め切っており、7月7日に最終結果が発表されます。▽パ・リーグ ファン投票 第26回