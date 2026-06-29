NPB(日本野球機構)は29日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の最後の中間発表を行いました。セ・リーグは前回発表から各部門トップに変動はなし。捕手部門3位に中日の石伊雄太選手が浮上しました。最終盤でも外野手部門の阪神・森下翔太選手、三塁手部門の阪神・佐藤輝明選手がそれぞれ5万票近く伸ばすなど圧倒的な強さを見せつけました。ファン投票はすでに締め切られており、7月7日に最終結果が発