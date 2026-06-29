平和集会山陽学園中学校岡山・中区26日 戦争を知らない世代が平和をつないでいこうと、岡山市の中学生が平和のためにできることを考えました。 （3年生）「祖母は小学校低学年の時に戦争を体験しています。戦争中は家を焼かれたり、米軍の爆撃機が襲ってくるたびに空襲警報のサイレンが鳴り響き、防空壕へ逃げなければならなかったため安心して熟睡することはなかったと聞かせてもらいました」 山陽学園中学校