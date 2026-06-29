玉野市のコミュニティバス提供：玉野市 玉野市は、物価高対策として7月18日から10月31日までコミュニティバスの運賃を無料とすることを決めました。関連する予算案は6月29日、市議会で可決されました。 市によりますと、玉野市では、コミュニティバス「シーバス」を年末年始を除いて毎日運行しています。利用料金は大人（中学生以上）が200円、小学生が100円となっています。 今回の運賃無償化について市は、物