巨人・中川皓太投手（３２）が２９日、出場選手登録を抹消された。コンディションを考慮しての措置とみられる。プロ１１年目の今季は開幕から２４試合に登板し、防御率１・８６をマーク。５月途中まで１５試合連続無失点、直近も７戦連続０封で貢献していた。実績、経験ともに豊富で勝ちパターンとして投入できる貴重なリリーフ左腕。前日２８日の時点で１軍の救援サウスポーは中川、高梨の２人だった。