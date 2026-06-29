広島の黒原拓未投手が２９日、出場選手登録を抹消された。前日２８日の阪神戦（マツダ）で３点ビハインドの９回に登板し４失点。試合後に２軍再調整が決まっていた。昨年５月の左膝手術、今年１月の腰の手術を乗り越え、１６日に１軍昇格。１９日のヤクルト戦（神宮）で２４年１０月１日以来、６２６日ぶりに１軍マウンドに上がっていた。２４年に５３試合に登板した２１年ドラフト１位。完全復活へ、ファームで状態を上げる。