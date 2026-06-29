相手は王者、勝てたら大金星。どうか夢をつないで欲しいーー。多くの国民はそんな気持ちで明日のブラジル戦を観戦するのではないか。だが、日本サッカー協会（JFA）が抱える事情は切実だ。これからどれくらい勝ち進むか次第で、今年度予算で見込んでいる「赤字額」が変わってくるというのである。＊＊＊【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像昨年度決算はかろう