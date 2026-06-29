オリックス・石川亮捕手が２９日、出場選手登録を抹消された。日本ハムから２３年にトレード移籍し、加入４年目の今季は５月２２日に初昇格。捕手陣を支える縁の下の力持ちとして、ベンチからの声出しなどでも存在感を見せていたが、出場は２試合にとどまっていた。２７日には、同じプロ１３年目の森友哉捕手が、上半身のコンディション不良から１軍復帰。オリメン投票では上位に名を連ね、「オリの太陽」との異名を誇る人気捕手