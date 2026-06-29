ベトナムの国民食「フォー」は、米粉麺を使った香り豊かなスープが特徴のアジア料理。実はそうめんで手軽に再現できるんです！今回は自宅でフォー気分が楽しめる、本格スープが決め手の絶品そうめんレシピを3品ご紹介します。 ▼手羽先スープが香る！手作りそうめんフォー 手羽先をコトコト煮込んだスープは、最後の一滴まで飲み干したくなるほどの深い旨味が。身近な食材で作れるのが魅力です。玉ねぎ・小ネギ・レモンを添えて