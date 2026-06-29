東京都に隣接する埼玉・千葉・神奈川の県知事はきょう、都に税収が集中している状況を是正するよう木原官房長官に申し入れを行いました。埼玉県の大野知事、千葉県の熊谷知事、神奈川県の黒岩知事は29日午前、総理官邸を訪れ、木原官房長官とおよそ15分間面会し、東京都に税収が集中する状況を是正するように申し入れました。また、3県の知事は、木原長官が議長を務める「国と東京都の協議会」の場で税制の話を取り上げないことを