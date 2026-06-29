アドウェイズが後場上げ幅を拡大している。この日、生成ＡＩを活用した広告マーケティング支援サービスの提供を開始すると発表したことが好感されている。生成ＡＩ向け広告の運用やプランニングに課題を抱える企業に対して、最適な戦略立案や広告クリエイティブ制作など、それぞれの課題や目的に応じた支援を提供するという。なお、２６年１２月期業績に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS