昨夜、山形県鶴岡市の道路で酒気帯び運転をしたとして、３５歳の男が現行犯逮捕されました。 男は容疑を認めています。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称、鶴岡市覚岸寺に住む会社員の男（３５）です。 警察によりますと、男はきのう午後１１時ごろ、鶴岡市荒井京田の道路で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。 男は道路外に逸脱し、畑に突っ込む単独事故を起こしていました。目撃者か