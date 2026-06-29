東根市によりますと、きょう午前１１時１５分ごろと、１１時３０分ごろに、山形県東根市長瀞でそれぞれクマ１頭が目撃されました。 長瀞地内ではけさも２件の目撃情報が報告されています。 市が注意を呼びかけています。