【豪華ウイスキーみくじ第141弾】 6月29日 発売 価格：3,980円（＋送料990円） 販売口数：466口限定（なくなり次第終了） シングルモルトウイスキー山崎18年 アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第141弾」の販売を6月29日より開始した。価格は3,980円（＋送料990円）。 第141弾では、超大吉にジャパニー