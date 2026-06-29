雲南省怒江リス族自治州貢山トーロン族ヌー族自治県独竜江郷で、「独竜毯」を織る「紋面」を施したトーロン族女性、李文仕（り・ぶんし）さん。（貢山＝新華社記者／王賢思）【新華社昆明6月29日】中国雲南省怒江リス族自治州貢山トーロン族ヌー族自治県の独竜江郷は、人口の少ない少数民族トーロン族の主な集住地として知られる。郷内の迪政当村では、伝統的な顔の入れ墨「紋面」を施したトーロン族の女性が、同族に伝わる伝統