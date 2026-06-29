【新華社北京6月29日】中国人民銀行（中央銀行）は26日、モンゴルの中央銀行、モンゴル銀行との通貨スワップ協定を更新したと明らかにした。融通枠は150億元（1元＝約24円）/7兆8500億トゥグルグ（1千トゥグルグ＝約45円）で、有効期間は3年となる。人民銀は同協定の再更新について、両国が金融協力をさらに深め、経済・貿易の往来を促進し、金融市場の安定を維持するのに資すると説明した。