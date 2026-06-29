中日の先発投手陣は２９日、バンテリンドームで調整した。３０日からの阪神戦（甲子園）はカイル・マラー投手、柳裕也投手に続き、涌井秀章投手も先発する見込みで、１軍の練習に合流した。涌井は今季２試合に登板して０勝０敗、防御率５・４０。１４日の日本ハム戦（エスコン）で６回途中５失点の後、１５日に出場選手登録を抹消されていた。