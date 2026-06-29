西武は２９日、今季限りで引退を表明している栗山巧外野手（４２）の引退試合を８月３０日の楽天戦（ベルーナドーム）で実施すると発表した。試合後には引退セレモニーが実施され、この日の午前に予定される引退会見には、ＴＥＡＭＰＲ１ＤＥ〜栗山巧ＯＦＦＩＣＩＡＬＦＡＮＣＬＵＢ〜」会員の中から抽選で約６３０名を招待する。栗山は２００１年のドラフト４巡目で育英から入団。プロ野球史上５４人目の通算２００