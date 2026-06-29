29日午前、大仙市協和船岡の市道でクマが目撃されました。大仙警察署の調べによりますと29日午前11時ごろ、大仙市協和船岡字合貝の市道を横断しているクマ1頭を、車で走っていた大仙市の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。最も近い建物までは約20メートルで、隣接した地域には大仙市協和市民センター和ピアがあります。