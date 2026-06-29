7月12日から始まる大相撲名古屋場所の番付が6月29日、発表されました。先場所、けがのため初日から全休した津幡町出身の大の里は西の横綱、十両に復帰し勝ち越した金沢市出身の炎鵬は番付を3枚上げました。左肩のけがで先場所を全休した大の里は、西の横綱としてけがからの復活と6度目の賜杯獲得を目指します。先場所を前頭15枚目で4勝11敗と負け越した欧勝海は、西十両5枚目に番付を落としました。一方、首のけがを克服し十両復帰