中国商務省は、日本の20の企業や団体を新たに軍民両用品目の輸出禁止対象にすると発表しました。中国商務省は29日、防衛省の防衛研究所や三菱電機や三菱重工業のグループ会社など、日本の20の企業や団体を輸出規制リストに追加し、中国からの軍民両用品目の輸出を即時禁止すると発表しました。商務省は2月にも日本の別の20の企業や団体を輸出規制リストに追加していて、さらに対象を拡大させた形です。商務省の報道官は「日本が『