適応障害と診断され休養中の声優・鈴村健一さんについて29日、所属事務所の公式サイトで仕事を再開することが発表されました。アニメ『鬼滅の刃』の伊黒小芭内役や、『銀魂』の沖田総悟役などで知られている鈴村さん。今年2月、「適応障害」と診断されたことを事務所が発表し、当面の間、静養に専念するとしていました。それから約4か月半後の29日、事務所の公式サイトで「体調不良によりお休みをいただいておりましたが、この度、