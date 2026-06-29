ラーメンチェーンの「どうとんぼり神座」は、40周年記念商品「澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン」を7月1日から9月17日まで期間限定で販売する。価格は860円（税込）から。同商品は、冷たいスープと生白菜を組み合わせた夏季限定メニュー。神座の「黄金スープ」をベースにした冷製スープは、昆布や干し貝柱、鶏の旨みを生かしたあっさりとした味わいに仕上げた。具材にはシャキシャキとした生白菜や炙り豚チャーシュー、柚子