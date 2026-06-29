元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が2026年6月28日にXで、自民党の中曽根弘文参院議員による天皇、皇后両陛下の長女愛子さまの「結婚」をめぐる発言について言及した。「結婚する人もいない」...発言が波紋中曽根氏をめぐっては、28日に富山県高岡市で行った講演で、皇族数の確保に関する話の中で、現在の皇室典範では愛子さまに皇位継承の資格がないことを踏まえ、愛子さまの即位は「あり得ない」と述べ、もし愛子さまが独身で天皇