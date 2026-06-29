中国商務省は29日、国家の安全などを理由に日本の20の研究機関などを新たに輸出管理規制リストに追加し、軍民両用品の輸出を原則禁止すると発表しました。【映像】“輸出規制”を発表した中国商務省のホームページ中国商務省によりますと、輸出管理規制リストに掲載されたのは防衛研究所などの研究機関や三菱電機ディフェンス＆スペーステクノロジーズなど、20の日系企業や団体です。措置の理由について「日本の『新軍国主義