女優の新木優子（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今年の初めに行った"わんわん物語"推し活ディズニー」と書き出した新木。キャラクターのかぶり物をして楽しむ様子をアップした。「りんくまと」とつづって久間田琳加との2ショットを披露した。ファンからは「2人とも可愛すぎる」「大好きなnon-noコンビとっても尊いです」「この2人、反則級の可愛さです」「女性の憧れです」など