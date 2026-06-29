イランとアメリカの衝突が再燃する中、双方が攻撃を停止し、カタールで協議することに合意したとアメリカメディアが報じました。【映像】米・イラン双方の攻撃（実際の様子）ニュースサイト「アクシオス」は28日、アメリカの高官の話として、イランと互いに攻撃を停止することで合意したと報じました。双方は30日に仲介国であるカタールの首都ドーハで協議するとしています。この協議は当初、核問題を議論するためスイスで開