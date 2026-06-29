JR池袋駅に直結した西武池袋本店に入る関東最大級の家電量販店が、あすの開業を前に公開されました。【映像】公開された“関東最大級”の家電量販店（実際の様子）石橋侑子記者「西武の看板の横にヨドバシカメラの大きな看板が立っています」家電量販店の「ヨドバシカメラ」があす開業する新たな商業施設は、西武池袋本店の売り場面積のおよそ半分を占めています。地下1階から地上5階までの家電フロアのほか、生活雑貨やアウト