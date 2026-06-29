お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が27日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。父が好きだったという酒を明かす場面があった。この日はレースクイーンの酒井ゆりや、MCの元TOKIO・松岡昌宏らと東京・高円寺の居酒屋でトークを展開。そば焼酎のソーダ割りを注文し、一口飲んだ大吉に松岡は「どうですか？親父さんの味は」と質問。大吉は「お父さん、俺にはまだ分か