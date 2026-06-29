高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の偽物の財布を販売するなどしたとして、親子2人が書類送検されました。商標法違反の疑いで書類送検されたのは、茨城県古河市の会社員の女性（55）と無職の娘（31）です。2人は去年1月、高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の長財布を3430円で販売し、去年8月、バッグなどあわせて200点を販売する目的で所持した疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人はTikTokやインスタグラムで偽物の商品を購