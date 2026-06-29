アストロズ・今井達也投手の次回登板が、7月1日（日本時間2日午前9時10分）の本拠地でのツインズ戦に決まった。今井は今季ここまで11試合に登板して5勝3敗、防御率5・36。シーズン当初は米国の環境に慣れずに苦しむ場面もあったが、現在3連勝中。前回登板の25日のタイガース戦は6回2安打無失点で10三振を奪って白星。「こっちに来てから今の感覚というか、日本と同じようなパフォーマンスを発揮できるようになるまで、ちょっ