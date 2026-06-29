政治活動用の新たなポスターを発表する立憲民主党の水岡代表（右）＝29日午前、東京・永田町の党本部立憲民主党は29日、来春の統一地方選を見据え、政治活動用の新たなポスターを発表した。中央に「生活どまんなか」とのキャッチコピーを掲げ、多様な世代や性別、職業の人々のイラストを描いた。水岡俊一代表は記者会見で「国民の生活実感を政治の中心に据えたいという党の姿勢を表した」と強調した。統一選に向けて旗印となる