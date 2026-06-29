2026年4月、広島県三原市にある会社の敷地内で地中に埋められた男性の遺体が見つかった事件で、警察は強盗殺人の疑いで29歳の男を逮捕しました。広島県警の会見：本日、被疑者を強盗殺人容疑で逮捕しました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは広島市の無職・倉本幹太容疑者です。この事件は2026年4月下旬、三原市の会社敷地内で徳田雅希さん（当時29）の遺体が地中に埋められた状態で見つかったものです。徳田さんの遺体は、2026年2