巨人の山崎伊織投手（２７）とスペンサー・ハワード投手（２９）が２９日、ジャイアンツ球場で行われた１、２軍の先発練習に参加。３軍故障班でのリハビリを無事に終えた。「右肩違和感」でリハビリを続けていた山崎は２４日の３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦（Ｇ球場）で約１か月半ぶりに実戦復帰。いきなり最速１５１キロを計測し、予定の１回を７球で１安打無失点に抑えた。前楽天のハワードも同日の３軍戦で２か月半ぶりに実戦復帰